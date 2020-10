Corona: Ab Samstag gelten weitere Maßnahmen

Foto: pixabay

Landrat Dr. Joachim Bläse und der Führungskreis Corona im Aalener Landratsamt haben am Freitagnachmittag die Hintergründe des sehr dynamischen Infektionsgeschehens analysiert und bewertet, und haben anschließend über Maßnahmen entschieden, die ab heute gelten:

Freitag, 16. Oktober 2020

Heinz Strohmaier

1 Minute 10 Sekunden Lesedauer



1

50

100

2

25

3

1

2

25

000

7

35

. Die Durchführung von privaten Veranstaltungen in öffentlichen, angemieteten oder sonst zur Verfügung gestellten Räumen, beispielsweise Restaurants, Eventlocations, Vereinsheimen oder Gemeindehäusern ist nur zulässig, wenn an ihnen nicht mehr alsPersonen teilnehmen, es sei denn, es liegt ein mit der zuständigen Ortspolizeibehörde abgestimmtes Hygienekonzept vor; in diesem Fall können private Veranstaltungen von bis zuPersonen zugelassen werden.Bei der Bemessung der Teilnehmerzahl bleiben Beschäftigte und sonstige Mitwirkende außer Betracht.. Die Durchführung von privaten Veranstaltungen in privaten Räumen ist nur zulässig, wenn an ihnen nicht mehr alsPersonen teilnehmen.. Ausgenommen von den Regelungen in Zifferund Ziffersind private Veranstaltungen, wenn die teilnehmenden Personen ausschließlicha. in gerader Linie verwandt sind,b. Geschwister und deren Nachkommen sind oderc. dem eigenen Haushalt angehören, einschließlich deren Ehegatten, Lebenspartnerinnen oder Lebenspartnern oder Partnerinnen oder Partnern.Wer gegen die Allgemeinverfügung verstößt, begeht eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geldbuße bis zuEuro geahndet werden kann. Sobald die-​Tages-​Inzidenz vonan sieben aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten wird, treten die Regelungen wieder außer Kraft.Die Landkreisverwaltung wird die Öffentlichkeit dann auf ihrer Homepage und ihren sozialen Medien sowie über Presse und Rundfunk informieren.„Lassen Sie uns gemeinsam durch das Einhalten der Abstands– und Hygienevorschriften und das konsequente Tragen eines Mund-​Nase-​Schutzes daran arbeiten, dass sich die Zahl der Neuinfektionen wieder deutlich reduziert. Nur dann lassen sich noch weitergehende Beschränkungen vermeiden“, appelliert der Landrat abschließend an alle Bürgerinnen und Bürger des Ostalbkreises.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



330 Aufrufe

281 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb