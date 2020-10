Corona: Landrat berät über weitere Maßnahmen

Die Zahl der mit dem Covid 19 -​Virus infizierten Personen im Ostalbkreis ist erneut angestiegen. Die 7 -​Tage-​Inzidenz ist auf den Wert von 35 angestiegen. Auf der Internetseite des Landkreises wird berichtet, dass man derzeit über weitere Maßnahmen berät, die dann bereits ab kommender Woche umgesetzt werden sollen.

Freitag, 16. Oktober 2020

Heinz Strohmaier

WeitereCOVID-​-​Neuinfektionen meldet die Landkreisverwaltung am heutigen Freitag (. Oktober). Die Gesamtzahl der Coronafälle im Ostalbkreis steigt damit auf, und gleichzeitig ist der-​Tage-​Inzidenz-​Wert vonerreicht, ab dem beschränkende Maßnahmen in Frage kommen. Allein seit Montag dieser Woche ist die Zahl der Neuinfektionen umFälle gestiegen. Landrat Dr. Joachim Bläse und der Führungskreis Corona im Aalener Landratsamt sind aktuell dabei, die Hintergründe des sehr dynamischen Infektionsgeschehens zu analysieren und zu bewerten, um anschließend über gegebenenfalls notwendige beschränkende Maßnahmen beraten und entscheiden zu können. „Sollten die Infektionszahlen sich auch Anfang kommender Woche in der bisherigen Höhe weiterentwickeln, ist es unabdingbar, dass wir handeln!“, betont der Landrat. „Ich appelliere deshalb ein weiteres Mal an Ihre Eigenverantwortlichkeit und Ihre Solidarität und bitte Sie alle dringend, sich an die Abstands– und Hygienevorschriften zu halten sowie konsequent Mund-​Nase-​Schutz zu tragen. Verzichten Sie — wo immer möglich — auch auf private Feiern. Nicht alles, was noch rechtlich möglich ist, muss ausgereizt werden!“

