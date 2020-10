Inge Gräßle will Norbert Barthle nachfolgen

Norbert Barthle gratuliert Dr. Inge Gräßle. Foto: caliskan

Die Gemeindehalle in Gschwend, sozusagen der Mittelpunkt zwischen dem Altkreis Schwäbisch Gmünd und dem früheren Kreis Backnang, ist immer der Treffpunkt zur Wahl der Kandidaten für die Bundestagswahl. Am Freitagabend waren 246 stimmberechtigte Mitglieder aus dem Wahlkreis Backnang/​Gmünd gekommen und kürten mit 133 Stimmen Inge Gräßle aus Heidenheim zur Nachfolgerin von Norbert Barthle, der nicht mehr kandidierte.

Freitag, 16. Oktober 2020

Heinz Strohmaier

Neben Dr. Inge Gräßle hatte sich auch Jan Ebert ( 42 ) aus Kirchberg/​Murr um die Kandidatur beworben, ebenso der Deutsch-​Iraker Mustafa Al-​Ammar aus Schechingen, der mit vier Stimmen bei den CDU-​Mitgliedern aber keine Rolle spielte. Ebert gab aber eine überzeugende Bewerbung ab, scheiterte mit seinen 106 Stimmen aber ebenso.

Ausführlicher Bericht am Montag in der Rems-​Zeitung, da wir coronabedingt den Redaktionsschluss vorverlegen mussten und deshalb am Samstag nur einen Kurzbericht veröffentlichen können.



