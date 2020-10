Literaturtage „wortReich“ in Gmünd

Die Literaturtage „wortReich“ sind längst zu einer festen Institution in Schwäbisch Gmünd geworden. Vom 12 . bis 22 . November findet die siebte Ausgabe statt – kompakt und mit Abstand.

„Wir hoffen, dass wir die Veranstaltungen durchführen können“, so Ralph Häcker, Leiter des Kulturbüros, am Freitagvormittag bei der Vorstellung des Programms, das er gemeinsam mit den Veranstaltern des Runden Tisch Literatur präsentierte. Das Erscheinungsbild des Programmheftes ist das Gewohnte. Einzig der Hinweis „Es gelten die aktuellen Corona-​Schutzmaßnahmen“ deutet darauf hin, dass es Änderungen gibt. Die zeigen sich aktuell aber lediglich bei der begrenzten Besucheranzahl und den größeren Räumen. Über allem steht – auch 2020 – die Freude, dass es abermals gelungen ist, ein ganz besonderes Festival mit 17 Veranstaltungen an elf Tagen auf die Beine zu stellen.







Einen Überblick über das Programm gibt es am Samstag in der Rems-​Zeitung.



