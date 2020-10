Normannia-​Spiel muss abgesagt werden

Das Spiel in der Fußball-​Verbandsliga Württemberg an diesem Samstag zwischen dem 1 . FC Normannia Gmünd und dem VfL Pfullingen muss kurzfristig abgesagt werden.

Freitag, 16. Oktober 2020

Zum Grund für die Absage des Heimspiels gegen den VfL Pfullingen hat der Sportliche Leiter des. FC Normannia Gmünd, Stephan Fichter, am Freitagabend mitgeteilt: „Bei uns im Funktionärsteam ist ein positiver Corona-​Fall aufgetreten.“Neben dieser Partie können in der Verbandsliga an diesem Samstag coronabedingt zwei weitere Spiele nicht ausgetragen werden. Die beiden Begegnungen des elften Spieltages zwischen dem. FC Heiningen und dem VfL Sindelfingen sowie zwischen dem FSV Hollenbach und dem SSV Ehingen-​Süd sind ebenfalls bereits abgesetzt worden.

