Sonja Elser ist neue Vorsitzende der Ostalb SPD

Foto: mia

Nach vier Jahren als SPD-​Kreisvorsitzender gibt André Zwick sein Amt ab. Als seine Nachfolgerin wurde Sonja Elser gewählt aus Lorch. Ihre Stellvertreter wurden Jakob Unrath und Petra Pachner.

Freitag, 16. Oktober 2020

Eva-Marie Mihai

1 Minute 1 Sekunden Lesedauer



Dass André Zwick abgelöst würde, stand schon vor der Sitzung des Kreisparteitags der Ostalb-​SPD in Heubach fest. Denn alleinige Bewerberin auf den Posten war die 47 -​jährige Sonja Elser aus Lorch. Sie wurde mit 68 von 77 gültigen Stimmen gewählt. Als ihre Stellvertreter wurden der 36 -​jährige Jakob Unrath aus Rosenstein und die 53 -​jährige Petra Pachner aus Aalen bestimmt.





Sonja Elser hatte sich als Vorsitzende des AWO-​Kreisverbandes in Göppingen vorgestellt. „Ich hab erlebt, wie toll es ist, im Team zu arbeiten.“ Was sie bewirken wolle, zeige sich schon in ihrem Beruf. „Ich hab häuslicher Gewalt zu tun und mit In-​Obhut-​Genommenen.“ Sie sei für diejenigen da, die niemanden mehr hätten und deshalb dringend jemand bräuchten. Für den ländlichen Raum müsse ein Mobilitätskonzept her, mit Privatisierungen müsse Schluss sein. Auch in der Pflege gebe es einiges zu tun. „Wir als Sozialdemokratie – als wir damals zum ersten Mal ein ethisches Menschenbild aufgenommen haben – da will ich mit euch wieder hin.“ Die Ostalb sei nicht die Insel der Glückseligen. „Ich will ein Angebot für die Ortsvereine, dass wir wieder streiten, dass wir wieder Profil haben.“ Sie wolle gebraucht werden, denn sonst kümmere sich niemand um die Probleme im Land. „Und das geht alles nur im Team.“





Warum André Zwick sich entschieden hatte als Vorsitzender aufzuhören, lesen Sie am 17 . Oktober in der Rems-​Zeitung.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



118 Aufrufe

247 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb