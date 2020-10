Deutsch-​Amerikanische Beziehungen: Panzer in Seifertshofen

In Amerika tobt der Wahlkampf um das Präsidentenamt, in Deutschland wird das verfolgt — zum Teil mit Sorge? Wir stellen in einer kleinen Serie Deutsche-​Amerikanische Beziehungen vor, die manchmal auch schon lange zurückliegen oder noch immer bestehen. Heute ein Blick nach Eschach-​Seifertshofen, wo Eugen Kiemele nicht nur Fahrzeuge und Geräte aus der Militärzeit ausstellt, sondern zu Beginn seines Unternehmertums alte Geräte aufgekauft und wieder hergerichtet hat.

Samstag, 17. Oktober 2020

Heinz Strohmaier

abgespielt. Mit dem, was die US-​Armee während ihrer Stationierungszeit in Süddeutschland nicht mehr benötigte und eigentlich verschrotten wollte, ist der sparsame Schwabe Eugen Kiemele ( 83 ) eine Kultfigur in der südwestdeutschen Trödel-​, Oldtimer-​, Traktor– und nicht zuletzt auch Military-​Szene geworden. In seinem Bauern– und Technikmuseum sind die USA stahlhart präsent.

Ein „Amerikanischer Traum“ hat sich im Dörflein Seifertshofen bei Eschach auf der Frickenhofer Höhe

