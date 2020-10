Festgottesdienst: 75 Jahre Diakonieverband Ostalb

„Das Herz der Kirche schlägt diakonisch“, begann Dekanin Ursula Richter ihre Begrüßung zum Festgottesdienst in der Augustinuskirche. Zahlreiche Gläubige waren gekommen, um dieses Fest gemeinsam zu feiern, auch wenn viele Plätze frei bleiben mussten – zum Schutz vor Covid 19 .

Die Dekanin ging in ihrer Festrede auf das Wirken der Diakonie ein. Viele Geschichten der Hoffnung seien in all den Jahrzehnten geschrieben worden, so Richter. Das Jubiläum sei Anlass den Mitarbeitenden in Beratung, Gemeindediakonie, Verwaltung, Vorstand, Geschäftsführung, den Haupt– und Ehrenamtlichen zu danken: „Sie geben Kirche und Diakonie ein Gesicht, das die Menschenfreundlichkeit Gottes widerspiegelt.“ Die Predigt hielt Landesbischof Dr. Frank-​Otfried July. Glückwünsche gab es von Dekan Robert Kloker, Landrat Dr. Joachim Bläse und Bürgermeister Julius Mihm.





Auszüge aus dem Gesagten sind am 17 . Oktober in der Rems-​Zeitung zu lesen.

