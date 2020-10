Jugendbeirat tagte in Waldstetten

Foto: gn

Da aufgrund der aktuellen Entwicklung in der Corona-​Krise keine außerschulischen Veranstaltungen in der Gemeinschaftsschule stattfinden dürfen, wurde die Sitzung des Jugendbeirats am Samstagvormittag kurzfristig von der Mensa ins Foyer des Rathauses verlegt.

Samstag, 17. Oktober 2020

Gerhard Nesper

36 Sekunden Lesedauer



61

44

Die Sitzung begann mit einer Schweigeminute für die am vergangenen Mittwoch in der Prodi-​Werkstatt erstochenejährige Betreuerin durch einen psychisch auffälligenjährigen Mann. Auch Bürgermeister Michael Rembold griff dieses Thema auf und wünschte sich, dass man zusammenstehe und die Menschen in der Einrichtung der Stiftung Haus Lindenhof jetzt nicht alleine lasse. Die Prodi-​Werkstätte sei eine Perle in der Gemeinde und man dürfe nicht meinen, dass alle dort arbeitenden Menschen schwierig seien, vor denen man sich in Acht nehmen müsse. Es seien alles liebe und freundliche Menschen, die zur Gemeinde gehörten, die sich durch ihr Zusammengehörigkeitsgefühl auszeichne. Was sonst noch auf der Tagesordnung stand, erfährt man anfangs der Woche in der Rems-​Zeitung.

