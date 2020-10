Polizei sucht nach Mörder der 94 -​jährigen Frau

Foto: Archiv/​gbr

Wie bereits am Donnerstag berichtet, wurde am Mittwoch eine 94 -​jährige Frau tot in ihrer Wohnung in Schwäbisch Hall gefunden. Eine zwischenzeitlich durchgeführte Obduktion bekräftigt die Vermutung, dass die Seniorin Opfer eines Tötungsdeliktes wurde.

Samstag, 17. Oktober 2020

Eva-Marie Mihai

39 Sekunden Lesedauer



50

0791

4000

Die betagte Frau wurde am Mittwochabend von Angehörigen in ihrer Wohnung im Hagenbacher Ring aufgefunden. Nach ersten Erkenntnissen der ermittelnden Beamten wurde die Dame im Laufe des Mittwochs in ihrer Wohnung getötet.Noch in derselben Nacht sicherten Polizisten die Spuren am Tatort. Sie fanden mehrere Spuren, die nunim Landeskriminalamt Baden-​Württemberg von Spezialisten untersucht werden.Die Tatortumgebung im Bereich des Hagenbacher Rings wurde am frühen Samstagmorgen durch Kräfte der Soko Ring auf eventuelle tatrelevante Spuren abgesucht. Die Ermittlungen der-​köpfigen Soko sowie der Mitarbeiter des LKA laufen auch am Wochenende auf Hochtouren. Die Soko bittet Personen, die im Laufe des Mittwochs verdächtige Wahrnehmungen, Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Hagenbacher Rings festgestellt haben, sich unter der Rufnummer/​zu melden.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



218 Aufrufe

158 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb