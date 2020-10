TV Wetzgau nach klarem Heimsieg im Halbfinale

Foto: Kessler

Die Kunstturner des TV Wetzgau haben sich mit einem deutlichen 51 : 24 -Sieg im Bundesliga-​Heimwettkampf gegen den Stadtturnverein Singen für das Halbfinale um die deutsche Meisterschaft qualifizieren können. Nach einem wackligen Start am Boden konnte der TVW seiner Favoritenrolle gerecht werden und insgesamt vier von sechs Geräten für sich entscheiden.

Samstag, 17. Oktober 2020

Alex Vogt

Weil parallel die TG Saar beim TuS Vinnhorst mit 49 : 18 siegte, schließt der TV Wetzgau die Bundesliga-​Saison in der Männer-​B-​Gruppe hinter der TG Saar als Tabellenzweiter ab und steht dadurch im Halbfinale. Dort trifft man am 22 . November voraussichtlich in der Gmünder Großsporthalle auf den Erstplatzierten der anderen Gruppe, die Siegerländer KV.







Den ausführlichen Bericht und Stimmen zum Wettkampf lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 19 . Oktober.



Nach einem-Fehlstart am Boden ging der TV Wetzgau vorZuschauern in der Gmünder Großsporthalle mit einem souveränenam Pauschenpferd mit-Scorepoints in Führung. Auch an den Ringen ließ die Mannschaft von Trainer Paul Schneider nichts anbrennen und baute durch einden Vorsprung aufaus.Am Sprung hatten die Wetzgauer dann noch einmal klar das Nachsehen. Der Stadtturnverein Singen sammelte am vierten Gerät insgesamt acht Punkte und verkürzte dadurch auf. Doch am Barren () und insbesondere zum krönenden Abschluss am Reck () setzte sich die individuelle Klasse des TV Wetzgau dann wieder souverän durch. Am Ende siegten die Gastgeber deutlich mit. Topscorer waren die beiden TVWler Carlo Hörr und Andreas Toba mit jeweilsScorepoints.

