Felicitas Vogt: K.o.-Sieg nach 32 Sekunden

Foto: Vogt

Aus dem erhofften ersten Profikampf über sechs Runden ist für Felicitas Vogt nichts geworden. Die Profiboxerin aus Bargau fertigte ihre Gegnerin Zorana Jakovlevic in Donauwörth deutlich schneller ab – durch einen blitzartigen K.o.-Sieg nach lediglich 32 Sekunden.

Sonntag, 18. Oktober 2020

Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 19 . Oktober.



„Ich habe direkt einen guten Leberhaken gesetzt“, berichtet Felicitas Vogt von ihrem fünften Profikampf, der am Samstagabend vorZuschauern im CPI Boxing Gym in Donauwörth stattfand. Sie benötigte nicht viele Schläge, um ihre Gegnerin Zorana Jakovlevic aus Serbien in diesem Duell im Bantamgewicht frühzeitig zu bezwingen. „Auf eine Gerade folgte ein Leber und dann noch mit der rechten Hand ein Körperhaken. Und dann war es das schon“, so die-​Jährige. Sie sei in dem Moment einfach schneller gewesen und habe die Lücke bei ihrer chancenlosen-​jährigen Gegnerin vom gastgebenden CPI Boxclub Donauwörth gesucht und gefunden.

