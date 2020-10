Musikalischer Spaziergang des Musikvereins Lautern

Einen musikalischen Spaziergang durch Lautern hatten die Musiker der Aktiven Kapelle des Musikvereins Lautern unternommen.

Sonntag, 18. Oktober 2020

Eva-Marie Mihai

Die Musiker der Aktiven Kapelle des Musikvereins Lautern unter Leitung von Matthias Weller präsentierten bei ihrem musikalischen Spaziergang durch Lautern vor der Kirche in der Schulstraße und vor dem Feuerwehrhaus moderne Unterhaltungsmusik, bei manchem Stück sprang der Funke über und die Zuhörer Klatschten den Takt mit.Georg Enßle Vorstandssprecher freute sich, dass so viele Zuhörer gekommen waren und meinte in seiner Begrüßung, dass dies wohl für längere Zeit ihr letzter Auftritt sein wird in Anbetracht von Corona. Dieser Spaziergang war fürMusiker in den letzten Wochen Ziel und Motivation zum Proben, so Joachim Hieber.

