TSB Gmünd siegt erneut daheim

Foto: Kessler

Zweites Heimspiel, zweiter Sieg. So lautet die Bilanz des Handball-​Oberligisten TSB Gmünd, der sich am Sonntagabend mit 29 : 27 ( 15 : 10 ) gegen die Neckarsulmer Sport-​Union durchsetzen konnte.

Sonntag, 18. Oktober 2020

Timo Lämmerhirt

Vor allem die erste Halbzeit erinnerte an den famosen Heimauftritt vor zwei Wochen gegen Weinsberg ( 34 : 27 ). Eine stabile und kräftig zupackende Abwehr brachte die Gäste fast zur Verzweiflung. Dazu kam noch eine ganz starke Torwartleistung von Daniel Mühleisen dazu, der sieben Paraden zeigte. Von der 20 . bis zur 26 . Minute baute der TSB seinen Vorsprung von 10 : 8 auf 13 : 8 aus, was vor allem am Schlussmann lag. In dieser Phase parierte er gleich drei Mal spektakulär, darunter einen Siebenmeter. Mühleisen vertrat Sebastian Fabian, der zwei Woche in Quarantäne war und nicht trainieren durfte. Doch auch Fabian trug später im Spiel noch seinen Teil zum Gesamtsieg bei, zeigte auch noch sieben Paraden. Auch im Angriffsspiel zeigte sich der TSB stark, kam über Aleksa Djokic (links, drei Treffer) und Wolfgang Bächle (rechts, fünf) immer wieder durch und damit zu sehenswerten Treffern.





Den ausführlichen Bericht sowie die Stimmen zum Spiel lesen Sie in der Montagsausgabe der Rems-​Zeitung.



