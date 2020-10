Heubach feiert 25 Jahre Nils Dollinger

Foto: en

25 Jahre Nils Dollinger in der Freien evangelischen Gemeinde war für die Gemeinde Anlass dies beim Erntedankgottesdienst entsprechend zu würdigen mit Grußworten von Bürgermeister Frederick Brütting, Gemeindeleiter Viktor Schepik, Pfarrer Thomas Adam.

Montag, 19. Oktober 2020

Eva-Marie Mihai

33 Sekunden Lesedauer







Pastor i. R. Arno Kawohl zeigte einen trockenen zusammengeklappten Küchenschwamm. Was das mit dem Geheimnis eines Pastors zu tun hat, lesen Sie am Dienstag in der RZ.



Musikalisch umrahmt wurde die Feierstunde von der Werkkapelle Spießhofer und Braun unter Leitung von Rita König und der Band der Freien evangelischen Gemeinde. Bürgermeister Frederick Brütting dankte für die Kreativität und den Mut diesen Anlass in diesem Rahmen zu feiern und das disziplinierte Einhalten der Vorgaben der Coronaverordnung. Er erinnerte an die gute Jugendarbeit wie im Baseballcamp bei dem viele junge Leute den Weg zum Glauben gefunden haben und zur Gemeindearbeit.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



116 Aufrufe

132 Wörter

42 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Heubach ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb