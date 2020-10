18 -​Jähriger „Grapscher“ von Passanten festgehalten

Eine 26 -​jährige Frau wurde am Donnerstagabend gegen 22 : 30 Uhr von einem 18 -​jährigen Mann sexuell belästigt. Die Frau war zu Fuß vom Bahnhof in Schorndorf in Richtung der Karlstraße unterwegs. Der 18 -​jährige verfolgte die Frau und fasste ihr dann unvermittelt ans Gesäß. Dabei sprach er die Frau an und sagte ihr, dass er sexuelle Handlungen an ihr vornehmen wird.

Die 26 -​Jährige schrie den Grabscher daraufhin an, worauf dieser flüchtete. Passanten wurden durch die Schreie der 26 -​Jährigen aufmerksam und konnten den 18 -​jährigen Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.





Das Polizeirevier Schorndorf sucht nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben bzw. möglichen weiteren Geschädigten. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 zu melden.

