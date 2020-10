Feuerwehrhaus Wißgoldingen wird erweitert

Fotos: Gerhard Nesper

Die offizielle Grundsteinlegung und der Beginn der Maurerarbeiten zum Umbau und der Erweiterung des Wißgoldinger Feuerwehrhauses fand am Freitagnachmittag statt.

Freitag, 02. Oktober 2020

Gerhard Nesper

Bereits im August hatten die Floriansjünger nach der Zuschussbewilligung mit dem Bau der Stützmauer zum Nachbargrundstück und dem Betonieren von zwei Bodenplatten für den Erweiterungsbau begonnen. In diesem werden im Erdgeschoss Umkleideräume für Männer und Frauen und getrennte Duschen, im Obergeschoss ein neuer Mannschaftsraum, ein Jugendraum und die Jugendumkleide für die-​köpfige Jugendfeuerwehr entstehen.Was Bürgermeister und Co. zu sagen hatten, steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

