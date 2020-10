Gmünder Weststadt: Erster Spatenstich für die Neubebauung des Brücke-​Areals

Die Weststadt wird mit diesem Bauprojekt städtebaulich und auch sozial aufgewertet. Darüber waren sich am Freitag die Gäste des ersten Spatenstichs für die neue Wohnanlage auf dem Brücke-​Areal einig. „Eutighofer Tor“, so ab sofort der Projekttitel mit einem historischen Bezug.

Jahrelang wurde um das Projekt gerungen, zuletzt herrschte auch monatelang Stillstand auf Planungs– und Investorenseite. Das brachliegende und zusehends verwilderte Areal des früheren evangelischen Gemeindezentrums Brücke bot keinen erfreulichen Anblick mehr. Auf der Grundlage einer nach Bürgerkritik und Diskussionen im Gemeinderat mehrfach überarbeiteten Planung von Architekt Thomas Sonnentag wird nun die Firma BB Holding und Business GmbH Stuttgart in den nächsten zwei Jahren eine Anlage mitWohnungen und kleineren Gewerbeeinheiten entlang der Eutighofer Straße (darunter Apotheke, Bäckerei, Cafe) errichten. Das Projekt ist auf einer Grundstücksfläche vonqm gegliedert in sieben Gebäude mit begrünten Hofbereichen.Tiefgaragenstellplätze sind vorgesehen. Die Besonderheit wird eine etwaqm große ambulant betreute Wohngemeinschaft für Senioren sein, die vom Evangelischen Verein eingerichtet und verwaltet wird. Mehr zum Thema am Montag in der Rems-​Zeitung.

