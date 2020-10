Gemeinderat will Klarheit über Gartenschau-​Kosten

Spannungsgeladen und informativ zugleich ist die nächste öffentliche Sitzung des Gmünder Gemeinderats, die am Mittwoch ab 16 Uhr im Leutze-​Saal des Congress Centrum Stadtgarten über die Bühne gehen wird. Im Fokus stehen besonders zwei Tagesordnungspunkte: Mehrkosten im Gmünder Investitions-​Haushalt für die Remstal Gartenschau und Einbringung des Klimaschutzkonzepts.

Wie mehrfach berichtet, wartet der Gemeinderat nun schon seit gut einem Jahr auf eine nachvollziehbare und geprüfte Aufstellung der Kostenüberschreitungen im Gmünder Investitions-​Haushalt für die Remstal Gartenschau. Während der sogenannte Durchführungshaushalt für allean der Gartenschau beteiligten Remstal-​Kommunen ein erfreuliches Plus gebracht hat, gibt es bei der Abrechnung der Investitionen (Bau– und Gestaltungsmaßnahmen) in Schwäbisch Gmünd Ärger und zunehmend Verdruss in den Reihen des Gemeinderats. Ausführlich beleuchtet die Rems-​Zeitung das Thema in ihrer Dienstags-​Ausgabe.

