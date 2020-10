Iggingen: Neue Straßennamen

Foto: smm

Gleich um mehrere Vergaben von Straßennamen ging es in der Gemeinderatssitzung im Igginger Gemeindezentrum am Montagabend. Einem neu gebauten Haus am Ende des Feuerseewegs in Schönhardt wird nun die Adresse Gesellenwiesen 2 zugeteilt. Weiteres bestimmendes Thema war das Gebiet „Sonnen-​Halden III“, nämlich die Vergabe der Erschließungsarbeiten.

Dienstag, 20. Oktober 2020

Marcus Menzel

29 Sekunden Lesedauer



1

902

749

2019

2021

21

Sieben Baufirmen haben ein Leistungsverzeichnis abgeholt, fünf Firmen ein Angebot abgegeben. Günstigster Bieter war die Firma Eichele aus Untergröningen mit einer Angebotssumme vonEuro (Brutto inklusive vier Prozent Nachlass). Der Gemeinderat stimmte der Vergabe an die Firma mit einer Enthaltung zu. In der Sitzung gab Kämmerer Stefan Schürle einen Finanzzwischenbericht zu den Haushaltsjahrenbis. Mehr lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Mittwoch,. Oktober.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



169 Aufrufe

117 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Iggingen ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb