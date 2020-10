Neues Gebäude für die Straßenmeisterei

Es sei ein relativ puristisches Gebäude, meinte Dr. Dieter Benedikter vom Hochbauamt Schwäbisch Hall. Aber genau so stelle man sich einen modernen Verwaltungsbau vor, lobte der Diplom-​Ingenieur den Architekten. Gestern wurde das neue Verwaltungsgebäude der Straßenmeisterei in der Krähe an den Ostalbkreis übergeben.

Dienstag, 20. Oktober 2020

Gerold Bauer

„Die Straßenmeisterei ist viel mehr als ein Gebäude, aber ohne Gebäude ist sie nicht arbeitsfähig“, freute sich Landrat Dr. Joachim Bläse über das neue Haus. Die Straßenmeisterei Schwäbisch Gmünd sei für viele Kilometer Bundes-​, Landes– und Kreisstraßen im Westen des Kreises verantwortlich – und damit für die Lebensadern der Ostalb, betonte der Landrat.





Die RZ war bei der Einweihungsfeier dabei und berichtet am 21 . Oktober darüber!



