Schießtalsee wurde abgefischt

Fotos: Heino Schütte

Neben der waidgerechten Fischerei ist beim Bezirksfischereiverein Lein-​Rems die Hege und Pflege sowie der Natur– und Umweltschutz an den Gewässern ein zentrales Thema. Das stellte der Verein mit seinen insgesamt 640 Mitgliedern am Wochenende im Schießtal mit einem großen Arbeitseinsatz unter Beweis.

Dienstag, 20. Oktober 2020

Manfred Laduch

Die Zahlen sind eindrucksvoll: Der Gmünder Bezirksfischereiverein bewirtschaftetKilometer Fließgewässer sowieHektar Stau– und Baggerseen. Bewirtschaften heißt, sich stets um das ökologische Gleichgewicht zu kümmern, um damit auch für eine gute Wasserqualität zu sorgen. Dies kommt den Menschen zugute, besonders natürlich auch einer intakten, vielfältigen Pflanzen– und Tierwelt. Auch der Schießtalsee gehört zu den Pachtgewässern, für die der Verein Verantwortung übernommen hat. Jetzt musste er abgefischt werden. Wie die Fischer vorgegangen sind und was ihnen in die Netze ging, steht in der Dienstags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

