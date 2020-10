7 -​Tage-​Inzidenz im Ostalbkreis bei 49

Der Ostalbkreis wird vermutlich bald die 7 -​Tage-​Inzidenz von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner überschreiten. Aktuell liegt die 7 -​Tage-​Inzidenz bei einem Wert von 49 , es gibt 158 Corona-​Infizierte, davon 38 in Schwäbisch Gmünd, 24 in Aalen, 15 in Bopfingen, 14 in Ellwangen und 14 in Waldstetten. Kräfte der Bundeswehr unterstützen den Ostalbkreis bald bei der Kontaktpersonennachverfolgung.

Mittwoch, 21. Oktober 2020

Nicole Beuther

Wie bereits berichtet hat das Landratsamt Ostalbkreis vergangene Woche einen Antrag auf Unterstützung durch die Bundeswehr für die Nachverfolgung von Kontaktpersonen. Grades von Corona-​Infizierten gestellt. „Erfreulicherweise haben wir sehr kurzfristig zugesagt bekommen, dass uns schon ab nächster Woche Soldatinnen und Soldaten bei dieser Aufgabe zur Hand gehen“, informiert Landrat Dr. Bläse. „Mein Dank geht an das Kreisverbindungskommando der Bundeswehr, das uns bei der Antragstellung beraten hat, sowie an alle Stellen von Bund und Land, die diese Hilfeleistung so schnell möglich gemacht haben!“ Die Vorbereitungen für die räumliche Unterbringung und der Aufbau der technischen Infrastruktur laufen momentan. Die Landkreisverwaltung wird Anfang kommender Woche aktuell informieren.

