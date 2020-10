Als aus der Kaserne ein Wohngebiet wurde

Fotos: Heino Schütte

Vor 30 Jahren hat die US-​Garnison die Hardtkaserne und die danebenliegende Wohnsiedlung verlassen. Vor gut fünf Jahren wurde das maßgeblich von Baubürgermeister Julius Mihm formulierte Zukunftsprogramm „Neues Wohnen am Sonnenhügel“ dort gestartet. Die Hardtsiedlung ist aktuell das dynamischste und spannendste Stadtentwicklungsprojekt Gmünds. Es gibt dazu einige Neuigkeiten.

Mittwoch, 21. Oktober 2020

Manfred Laduch

300

In und rund um den Bereich der früheren Kaserne, die in den letzten Jahren auch als Unterkunft von bis zuFlüchtlingen diente, waren viele Bauträger und auch Häuslebauer aktiv. Der Bereich obere Hardtstraße und Am Sonnenhügel und somit auch auf dem früheren Militärgelände hat sich längst zu einem der schönsten Siedlungsgebiete Gmünds entwickelt, weil dort auch der Panoramablick prächtig ist. Mehr zu diesem Thema im neuesten Teil der Gmünd-​USA-​Serie in der Mittwochs-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

