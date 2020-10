Fernunterricht an der Franz-​von-​Assisi Schule

Foto: gbr

Nachdem einzelne Schüler an der Franz-​von-​Assisi Schule Waldstetten positiv auf Corona getestet wurden und sich in der Folge weitere Schüler und Lehrer in Qurantäne befinden, findet an der Schule ab Donnerstag Fernunterricht statt.

Mittwoch, 21. Oktober 2020

Nicole Beuther

20 Sekunden Lesedauer



Dies sei angesichts der vielen Personen beschlossen worden, die noch vom Gesundheitsamt kontaktiert werden müssen und sich aktuell in Quarantäne befinden, erklärt Schulleiter Stefan Willbold im Gespräch mit der Rems-​Zeitung.





Über die Situation an der Franz-​von-​Assisi-​Schule und die Lage an den anderen Schulen berichtet die RZ in der Donnerstagausgabe.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



244 Aufrufe

83 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Waldstetten ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb