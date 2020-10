Gleiches Problem — drei Einsätze

Ein Angriff mit einem Messer, ein Randalierer und ein paar Streithähne — die Polizei hatte am Dienstagabend in Schwäbisch Gmpnd einiges zu tun.

Mittwoch, 21. Oktober 2020

Heinz Strohmaier

Mit drei Fahrzeugbesatzungen rückte die Polizei am Dienstagabend in den Sulzbachweg aus. Dort randalierte gegenUhr einJahre alter Mann. Er ging mit einem Messer auf einen Mitbewohner los und beschädigte Einrichtungsgegenstände. Der Mitbewohner konnte dem Angriff ausweichen und sich unverletzt in ein Zimmer retten. Der mit über zwei Promille stark alkoholisierte-​Jährige wurde zur Störungsbeseitigung sowie Ausnüchterung in Gewahrsam genommen.Zeitgleich war die Polizei An der Oberen Halde im Einsatz. Dort hatten mehrere Personen reichlich Alkohol konsumiert und gerieten in Streit. Es kam seitens einer-​Jährigen zur Schubserei, wodurch sie zwei Personen leicht verletzten.Bereits gegenUhr musste die Polizei mit zwei Besatzungen in die Lindenhofstraße ausrücken. Dort randalierte ein-​Jähriger und schlug um sich. Der im psychischen Ausnahmezustand befindliche Mann wurde nach ärztlicher Vorstellung in eine Fachklinik eingeliefert.

