Mutlangen: Gemeinderatssitzung

Am Dienstag fand eine öffentliche Sitzung des Mutlanger Gemeinderats im Forum Mutlangen statt. Zu Anfang fanden Ehrungen im Rahmen einer Fahrrad-​Aktion statt. Im Wesentlichen ging es anschließend um Sanierungsarbeiten in der Gemeinde.

Mittwoch, 21. Oktober 2020

Marcus Menzel

Insgesamt hätten die Radlerinnen und RadlerKilometer absolviert und dabeiKilogramm COnicht verbraucht, meinte Bürgermeisterin Stephanie Eßwein, die die Teilnehmer ehrte. Im Anschluss gab sie bekannt, dass es mit den bevorstehende Veranstaltungen – coronabedingt – wohl nichts werde. In Punkt drei der Tagesordnung ging es um die Straßensanierungsplanung im Gewann „Mittelwiese“, „Kleine Mittelwiesen – Lange Äcker“. Die Grobplanung wurde vorgestellt, ebenso die Vorentwurfsplanung für die Garten-​, Blumen– und Wiesenstraße. Mehr lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Donnerstag,. Oktober.

