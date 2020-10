Schechingen: Mehrkosten bei Straßenbau

Foto: smm

Begonnen hatte die Gemeinderatssitzung am Dienstag in Schechingen, an der auch der neu gewählte und künftige Schultes Stefan Jenninger teilnahm, mit der Abstimmung über das Ausscheiden der Rätin Barbara Schweizer. Der aus privaten Gründen gestellte Antrag wurde einstimmig angenommen. Bestimmende Themen waren dann Straßensanierungen.

Mittwoch, 21. Oktober 2020

Marcus Menzel

21 Sekunden Lesedauer



21

Zunächst ging es um den Klotzhofweg, insbesondere um den von der ausführenden Firma geforderten Nachtrag, der auf vorher nicht feststellbare gesundheitsschädliche Stoffe zurückzuführen ist. Das Gremium stimmte dem Antrag nach längerer Diskussion zu. Mehr lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Mittwoch,. Oktober.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



100 Aufrufe

87 Wörter

37 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schechingen ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb