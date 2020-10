21 Maßnahmen im Klimaschutzkonzept festgehalten

Foto: gbr

Der städtische Klimaschutzmanager Robin Hecker stellte das Konzept im jüngsten Gemeinderat vor.

Donnerstag, 22. Oktober 2020

Eva-Marie Mihai

33 Sekunden Lesedauer



21

30

4

9

2

1990

4

4

2017

6

22

Es gebe fünf Maßnahmenpakete, die erarbeitet wurden für die Bereiche Wärme, Strom, Mobilität, Planung und Forst. Daraus resultiertenkonkrete Maßnahmen. Schwäbisch Gmünd habe sich in den vergangenenJahren vonTonnen COpro Kopf im JahraufTonnen im Jahrentwickelt.„Für uns als Stadt ist wichtig, dass wir uns auf die Stellschrauben konzentrieren, die sich in unserer Macht befinden.“ Da es größere Kraftwerke und Industrien in Schwäbisch Gmünd nicht gebe, stehe der Bereich Straßenverkehr an oberster Stelle. Hecker erklärte, wie das Konzept aufgebaut ist. Als Beispiel präsentierte er den Aufbau der Maßnahme Maus dem Bereich Mobilität: Der ÖPNV soll für den Berufsverkehr verbessert werden.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



35 Aufrufe

135 Wörter

5 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb