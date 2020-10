Mutlangen: Neuer Pächter im „Pavillon“

Foto: Gemeinde Mutlangen

Das „Pavillon“ in der Mutlanger Ortsmitte bekommt einen neuen Pächter. Dies hat Bürgermeisterin Stephanie Eßwein am Dienstagabend im nichtöffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung bekannt gegeben. Das Betreiber-​Ehepaar ist in der Gastro-​Sszene nicht unbekannt.

Donnerstag, 22. Oktober 2020

Marcus Menzel

25 Sekunden Lesedauer



23

Nadine Fragale wird sich in Zukunft zusammen mit ihren Mann Antonio um dasWohl der Gäste und die Versorgung mit Wein, Spirituosen und Feinkost im „Pavillon“ in Mutlangen kümmern. Konzepte wurden von mehreren potentiellen Kandidaten dem Gemeinderat in einer nichtöffentlichen Sitzung am Mittwoch vergangener Woche vorgestellt. Schlussendlich hat man sich für das Ehepaar entschieden, das auch auf dem Rehnenhof einen Laden betreibt. Mehr lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Freitag,. Oktober.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



220 Aufrufe

103 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Mutlangen ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb