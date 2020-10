Ostalbkreis ist nun Corona-​Risikogebiet: Weitere Einschränkungen

Grafik: lrao/​rz

Angesichts jener Geschwindigkeit, mit sich das Infektionsgeschehen ausbreitet, gibt es zu den von Behörden angeordneten Maßnahmen keine Alternative. Dies machte Landrat Dr. Joachim Bläse deutlich, als der Krisenstab vor dem Hintergrund tagte, dass der Ostalbkreis nun offiziell ein Risikogebiet ist.

Donnerstag, 22. Oktober 2020

Gerold Bauer

37 Sekunden Lesedauer



181

7

57

100

000

50





Was schon jetzt über die Konsequenzen bekannt ist, steht am 23 . Oktober in der Rems-​Zeitung!



Schon seit einigen Tagen hat so gut wie niemand mehr daran ernsthaft geglaubt, dass der Raum zwischen Wald und Alb von der rasanten Entwicklung des Infektionsgeschehens verschont bleiben könnte. Und so sieht die Corona-​Statistik aktuell hier aus:Menschen haben sich im Ostalbkreis in den letzten sieben Tagen neu mit Corona infiziert. Damit hat der Landkreis nun die sogenannte-​Tage-​Inzidenz vonNeuinfektionen jeEinwohner erreicht und die maßgebliche Marke vonüberschritten. Dies war ein unmissverständliches Signal, dass über die bisher schon getroffenen Maßnahmen hinaus weiterer Handlungsbedarf herrscht.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



221 Aufrufe

148 Wörter

33 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb