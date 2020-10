Polizeieinsatz am Abend: 34 -​jähriger Mann rannte schreiend durch die Innenstadt

Foto: hs

Massive Polizeipräsenz am Donnerstagabend in der Gmünder Innenstadt: Besorgte Bürger hatten gemeldet, dass ein Mann augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand durch die Innenstadt renne.

Donnerstag, 22. Oktober 2020

Heino Schütte

34

Der Verdächtige war zunächst in der Ledergasse aufgefallen. Aufgrund seines Gebrülls und einer wilden Hin– und Herrennerei machte er auf Passanten einen bedrohlichen Eindruck, so dass die Polizei alarmiert wurde. Auf dem Marktplatz wurde der Störenfried gestellt. Angesichts der Polizei hatte sich der-​Jährige dann auch wieder schnell beruhigt. An den umliegenden Bushaltestellen zogen die vielen Menschen sodann blitzschnell ihre Masken auf Mund und Nase, weil viele an eine Kontrolle hinsichtlich der Corona-​Regeln dachten.

