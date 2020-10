Überschreiten des 7 -​Tage-​Inzidenzwertes von 50 im Ostalbkreis

Der Ostalbkreis liegt jetzt über dem kritischem Wert von 50 Corona-​Neuinfektionen pro 100 . 000 Einwohner. Die 7 -​Tage-​Inzidenz liegt bei einem Wert von 57 Neuinfektionen . Der Wert gilt als wichtige Schwelle für weitere Maßnahmen.

Donnerstag, 22. Oktober 2020

Nicole Beuther

Wie schon andere Landkreise, die die 50 er-​Marke erreicht haben, kündigte das Landratsamt vor wenigen Tagen an, dass auch der Ostalbkreis eine Allgemeinverfügung erlassen wird, sobald die 7 -​Tage-​Inzidenz von 50 Neuinfizierten überschritten wird. Unter anderem hieß es in dieser Erklärung: „In dieser Allgemeinverfügung werden wir dann entsprechend dem Stufenplan des Landes eine Sperrstunde ab 23 Uhr für die Gastronomie, während der Sperrzeit für die Gastronomie ein generelles Außenabgabeverbot von Alkohol sowie eine Regelung für Besuche in Alten-​, Pflege– und Behinderteneinrichtungen festschreiben, soweit nicht das Land diese Regelungen trifft. Außerdem beabsichtigen wir, auf Märkten die Pflicht zum Tragen eines Mund-​Nasen-​Schutzes vorzugeben.“ Die Rems-​Zeitung informiert über das weitere Vorgehen.



Insgesamt gibt es im Ostalbkreis aktuell 198 Fälle. Die Zahl der Corona-​Infizierten im Ostalbkreis bisher liegt bei 2397 , aus der Isolation entlassen wurden 2152 . Verstorben sind 47 . Stand heute ( 22 . Oktober) gibt es an allen drei Klinik-​Standorten im Ostalbkreis zusammen 13 bestätigte Corona-​Fälle. Drei Patienten mit Covid-​ 19 sind auf der Intensivstation, davon wird ein Patient beatmet. Die Intensivkapazitäten sind an allen drei Standorten weiterhin unverändert.

