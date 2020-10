Abschied von einer echten Institution — Tschako ist tot

Wären die Verhältnisse nicht so, wie sie sind, und wäre, wie das bis vor einigen Monaten die Regel war, die Todesanzeige vor der Beerdigung erschienen – der Friedhof wäre sicherlich aus allen Nähten geplatzt. Schließlich muss Gmünd von einer echten Institution Abschied nehmen: Mit 89 Jahren ist Alt-​Hasenwirtin Gertrud Gesell gestorben, die fast alle nur unter dem Namen „Tschako“ kannten.

Freitag, 23. Oktober 2020

Manfred Laduch

80

Als die Rems-​Zeitung sie vor ihrem. Geburtstag bat, einen Glückwunsch-​Artikel zu veröffentlichen, lehnte sie zunächst am Telefon strikt ab. Man solle kein Aufhebens um sie machen. Eine kurz darauf direkt am Tresen des „Hasen“ vorgetragene Wiederholung der Bitte führte immerhin zu einer Genehmigung: „Aber nur ebbes ganz kloins“. Und auf jeden Fall ohne Foto. Etwas über die Geschichte des Hasen und wie es zu dem Spitznamen Tschako kam, steht im Nachruf in der Freitags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

