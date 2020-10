Coronavirus: Weitere Spielabsagen in den Fußball-​Kreisligen

Grafik: RZ

Es war zu erwarten und im Laufe des Nachmittags dürften noch weitere Nachrichten folgen: Bereits jetzt sind bei den Amateurfußballern einige Partien wegen Corona-​Verdachtsfällen abgesagt worden.

Freitag, 23. Oktober 2020

Timo Lämmerhirt

28 Sekunden Lesedauer



Fix abgesagt sind bereits die Partien in der Kreisliga B I zwischen dem SV Pfahlbronn gegen FC Ermis Gmünd. In der Kreisliga B II abgesagt wurden:• SV Lautern II – TSV Heubach II• FC Eschach – TSV BartholomäDazu fällt die Partie in der Reserverunde zwischen dem FC Eschach und dem TSV Bartholomä aus. Weitere Absagen könnten, so Dietmar Fahrian, Staffelleiter der B I und B II, folgen. Auf dem Prüfstand stehe bereits die Kreisliga-​A-​Partie zwischen dem SV Lautern und dem TSV Heubach.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



36 Aufrufe

112 Wörter

7 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb