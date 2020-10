Plasma-​Luftreiniger geht von Bartholomä in die ganze Welt

Foto: esc

„Ich bin davon überzeugt, dass diese Filter in den kommenden Monaten, gerade mit Beginn der kalten Jahreszeit, einen entscheidenden Betrag im Kampf gegen das Corona-​Virus leisten können.“ Dieses Fazit zog Staatssekretär Norbert Barthle (MdB) nach einem Besuch in Bartholomä bei der Firma von Klaus Weigert.

Freitag, 23. Oktober 2020

Edda Eschelbach

28 Sekunden Lesedauer



Dort hat ihm der Firmeninhaber einen Luftreiniger vorgestellt, der auf Plasmatechnologie basiert und, so Klaus Weigert, in der Lage ist, auch kleinste Partikel aus der Raumluft zu entfernen. Sein Unternehmen in Bartholomä vertreibt unter anderem diesen Luftreiniger, der in den Niederlanden entwickelt wurde und produziert wird.







Wie der Filter funktioniert, und wo er eingesetzt werden kann, erkärt Klaus Weigert am 24 . Oktober in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



269 Aufrufe

114 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Bartholomä ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb