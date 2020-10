Sperrstunde im Ostalbkreis ab Samstag

Nachdem am Donnerstag die 7 -​Tage-​Inzidenz von 50 Neuinfizierten im Ostalbkreis überschritten wurde, wurden am Freitag im Rahmen einer Pressekonferenz am Aalener Landratsamt weitere Schritte bekanntgegeben, unter anderem Informationen zur Allgemeinverfügung. Ab Samstag gilt entsprechend dem Stufenplan des Landes eine Sperrstunde ab 23 Uhr für die Gastronomie und ein generelles Außenabgabeverbot von Alkohol.

Freitag, 23. Oktober 2020

Thema waren in der Pressekonferenz auch die Verstärkerbusse. Derzeit, so erklärte Landrat Joachim Bläse, seien 25 Verstärkerbusse im Ostalbkreis unterwegs. „Wir werden nachlegen“, kündigte Bläse an. Es sei wichtig, hier das Gespräch mit den Schulen zu suchen, dieses habe unter anderem am Donnerstagabend stattgefunden. Bläse sagte auch, dass viele Schüler dennoch — beispielsweise bei Regen — mit dem ersten Bus fahren.



Wichtig war es dem Landrat auch, darüber aufzuklären, dass die Quarantäne eines Familienmitglieds nicht unbedingt bedeutet, dass auch der Partner oder die Kinder in Quarantäne müssen. Sei beispielsweise der Ehepartner als 1 . Kontaktperson eines Corona-​Infizierten zuhause in Quarantäne, dürfte der andere als 2 . Kontaktperson durchaus einkaufen gehen.







Weitere Informationen zur PK folgen, außerdem ein ausführlicher Bericht in der Samstagausgabe.

