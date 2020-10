DJK Gmünd verliert gegen den TV Villingen mit 0 : 3

Im zweiten Heimspiel dieser Saison wäre für die Regionalliga-​Volleyballerinnen der DJK Gmünd deutlich mehr drin gewesen. Gegen den Vizemeister der Vorsaison, den TV Villingen, schnupperten die Gmünder Einhörner zweimal an einem Satzgewinn, mussten sich am Ende aber doch glatt mit 0 : 3 ( 17 : 25 , 21 : 25 , 24 : 26 ) geschlagen geben.

Spätestens im dritten Abschnitt schien die mittlerweile mehr als ebenbürtig agierende DJK Gmünd dann reif zu sein für einen Satzgewinn. 14 : 8 lautete die zwischenzeitlich deutliche Führung, doch dem TV Villingen gelang eine Aufholjagd zum 15 : 15 . Nachdem die DJK einen 18 : 20 -Rückstand in einen 22 : 20 -Vorsprung gedreht hatte, bot sich kurz darauf beim 24 : 23 die Chance, auf 1 : 2 nach Sätzen zu verkürzen. Allerdings konnte dieser Satzball nicht genutzt werden. Stattdessen machte der TV Villingen mit drei Punkten in Folge alles klar und setzte sich durch das 26 : 24 am Ende zu deutlich mit 3 : 0 durch.





Den ausführlichen Spielbericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 26 . Oktober.



Im ersten Satz zeigten die Gastgeberinnen noch zu viel Respekt vor dem scheinbar übermächtigen Gegner und hatten gegen die Villinger Angriffswucht zunächst wenig entgegenzusetzen. Beimlag die DJK erstmals mit zehn Punkten hinten. Nach dem zwischenzeitlichenkonnte sich das Team von Trainer Hannes Bosch dann spürbar steigern und besser wehren, musste den Satz aber dennoch mitabgeben.Nach einem ausgeglichenen Auftakt waren die Gäste Mitte des zweiten Satzes bereits zumenteilt, ehe die kampfstarken DJKlerinnen zumherankamen und beimplötzlich wieder alles offen war. Doch nach einem gegnerischen-Lauf endete Teil zwei mit

