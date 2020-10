Frontalzusammenstoß am frühen Morgen

Fotos: Caliskan

Kurz vor 4 Uhr am Montagmorgen ist ein 81 -​jähriger Mann bei einem Unfall zwischen Verteiler Iggingen Und Gmünd-​Ost auf der B 29 schwer verletzt worden.

Montag, 26. Oktober 2020

Heinz Strohmaier

32 Sekunden Lesedauer



29

40

45000

29

29

7

15

Der Mann befuhr die Bin Richtung Stuttgart, als er zwischen Verteiler Iggingen und Schwäbisch Gmünd Ost aus unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem-​Tonnen-​Lkw frontal zusammenstieß. Der Golf-​Fahrer wurde hierbei schwer verletzt. Er wurde an der Unfallstelle notärztlich versorgt und in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich aufEuro. Die Bmusste zur Unfallaufnahme und Bergung der Unfallfahrzeuge komplett gesperrt werden. Eine Umleitung wurde eingerichtet.. Derzeit laufen Straßenreinigungsarbeiten, so dass der Verkehr auf der Bin Kürze wieder rollten kann (StandUhr). Eine Übersicht über die Verkehrssituation sehen Sie hier

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



409 Aufrufe

131 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb