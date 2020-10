Schwarzwald-​Forellen werden im Schießtal heimisch

Foto: pr

Behutsam lassen Dieter und Marcel Richter zweijährige Forellen aus großen Eimern ins Wasser des Sulzbachs und des Pfaffenbachs gleiten. In einem Tank mit Sauerstoffzufuhr haben die kleinen Fische einen weiten Weg hinter sich gebracht. Sie sind aus dem Schwarzwald angereist, um in Gmünd auf dem Bosch-​Gelände im Schießtal ihre neue Heimat zu finden.

Montag, 26. Oktober 2020

Gerold Bauer

35 Sekunden Lesedauer



Insgesamt 420 Bachforellen werden diesen Herbst von den Pächtern beider Bäche im Schießtal eingesetzt. Ein kleiner, dennoch wichtiger Meilenstein, der zugleich den Schlusspunkt der Bautätigkeiten um das Neubauprojekt im Werk 2 im Schießtal darstellt. „Bei diesem Projekt war uns und dem Architekturbüro ein großes Anliegen, dass der Gebäudekomplex sich in die bestehende Natur einfügt und diese in die Neugestaltung der Außenanlagen miteinbezogen wird“, betont Uwe Heunisch vom Bauprojekt.





Was dabei heraus kommt, wenn Architektur und Natur sich begegnen,

steht am 27 . Oktober in der Rems-​Zeitung!



