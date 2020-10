1 . FC Normannia: Gegen den VfL Pfullingen nachlegen

Das am Samstag vor einer Woche abgesetzte Heimspiel des Fußball-​Verbandsligisten 1 . FC Normannia Gmünd gegen den VfL Pfullingen wird an diesem Mittwoch um 19 . 30 Uhr nachgeholt. Nach dem souveränen 4 : 0 in Sindelfingen hofft FCN-​Trainer Zlatko Blaskic, erstmals in dieser Saison zweimal hintereinander zu gewinnen.

Durch einen Doppelpack von Felix Bauer und jeweils ein Tor von Jermain Ibrahim sowie Marvin Gnaase setzten sich die Normannen am vergangenen Samstag beim VfL Sindelfingen problemlos mitdurch. „Wir waren gleich sehr gut im Spiel drin und hatten allein in den ersten zehn,Minuten sechs sehr gute Torchancen“, blickt Zlatko Blaskic mehr als zufrieden in den Rückspiegel. „Während der gesamtenMinuten haben wir nur eine gegnerische Chance zugelassen. Es war ein souveräner Auftritt von uns und leichter als erwartet. Denn viele Mannschaften hatten dort schon Probleme“, fügt der Normannia-​Trainer an. Natürlich hätte aber auch die Gelb-​Rote Karte für einen Sindelfinger Akteur bereits nachMinuten dem FCN in die Karten gespielt.Mit dem vierten Sieg im elften Spiel und nunmehrPunkten hat sich der. FC Normannia in der Verbandsliga-​Tabelle auf Platz acht verbessert. Und hat noch das Heimspiel gegen den VfL Pfullingen, das an diesem Mittwoch nachgeholt wird, in der Hinterhand. „Wichtig ist jetzt, dass wir nachlegen. Um endlich einmal zwei Siege am Stück zu haben“, visiert Blaskic gegen den auf Rangstehenden Gast aus Pfullingen den nächsten Dreier an. Zwei Siege hintereinander waren der Normannia in dieser Saison bislang noch nicht vergönnt.

