Bundeswehr unterstützt bei der Kontaktpersonennachverfolgung

Vergangene Woche ist Lisa Metz noch in der Materialbewirtschaftung tätig gewesen, seit Montag ist sie Telefonistin in Aalen. Sie ist eine von 20 Soldaten des Transporthubschrauberregiments 30 in Niederstetten, die das Gesundheitsamt des Ostalbkreises bei der Kontaktpersonennachverfolgung unterstützen.

Dienstag, 27. Oktober 2020

„Wir brauchen Sie in dieser schwierigen Situation“, sagte Landrat Joachim Bläse an die Soldaten gerichtet, bei der offiziellen Begrüßung am Dienstag. 40 Mitarbeiter des Landratsamtes sind laut Thomas Wagenblast, Ordnungsdezernent der Kreisverwaltung, derzeit dabei, Kontakte von Covid-​ 19 -​Patienten telefonisch nachzuverfolgen. „Die Erkrankten haben natürlich viel mehr Kontakte als noch im Frühjahr“, ergänzt er.







Von der Kontaktnachverfolgung, den Herausforderungen und der Länge des Einsatzes berichtet Redakteurin Anja Lutz in der Mittwochausgabe der RZ.



