PH begrüßt über 700 Erstsemester virtuell

„Jedes Neue, auch das Glück, erschreckt“: Mit einem Zitat Friedrich Schillers begrüßte Rektorin Prof. Dr. Claudia Vorst die über 700 Erstsemester an der Pädagogischen Hochschule (PH) Schwäbisch Gmünd per Video. Um den neuen Studierenden „etwas vom Schrecken dieses Neuen zu nehmen“, haben die Organisatorinnen und Organisatoren der Einführungswoche die Angebote und Orientierungshilfen zum Semesterstart auf den digitalen Weg gebracht.

Dienstag, 27. Oktober 2020

So sollen z.B. eine virtuelle Studienplanberatung, eine Campusführung oder das Café International das Ankommen in einem vorwiegend digitalen Wintersemester erleichtern. Wie das alles funktionieren soll, steht in der Dienstags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

