Ruppertshofen: Kindergarten bis Ende November fertig

Läuft alles nach Plan, dann werden die Arbeiten am Kindergarten-​Neubau in Ruppertshofen Ende November abgeschlossen sein. Bereits in der ersten Dezemberwoche könnte in der Erlenstraße 1 Leben einkehren. Die Gesamtkosten betragen – Stand jetzt – 2 , 676 Millionen Euro und damit rund drei Prozent mehr als bei der Kostenschätzung.

Dienstag, 27. Oktober 2020

Nicole Beuther

Im Rahmen der Gemeinderatssitzung am Montag wurden verschiedene Gewerke vergeben. Weiteres Thema war der Friedhof Birkenlohe. Hier ging es um die Vergabe von drei Stelen mit vier Kammern. Außerdem um die Frage, ob die sechs Bäume gefällt werden sollen oder nicht.





Was für Diskussionen sorgte in der Sitzung und welche Bäume nun gefällt werden und welche nicht das steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



