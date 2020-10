Tanzzentrum KULTURwerk räumt zehn Pokale ab

Foto: Zimmermann

Am Samstag und Sonntag haben in Spraitbach die deutschen Meisterschaften im Hip Hop und Breakdance stattgefunden. Lange hatte das Tanzzentrum KULTURwerk als Ausrichter gezittert, ob diese Veranstaltung ausgetragen werden kann. Doch Annette Scheuvens und Memi Demiri haben daran geglaubt, dieses Wagnis auf sich genommen und alles organisiert.

Dienstag, 27. Oktober 2020

Alex Vogt

1 Minute 2 Sekunden Lesedauer



Ein Mund-​Nasen-​Schutz musste stets getragen werden, auch im Sitzen. Zahlreiche Helfer sorgten für die Umsetzung. Das Tanzzentrum KULTURwerk landete insgesamt zehnmal unter den ersten drei und holte vier Meistertitel.







Coronabedingt konnten die Wettkämpfe nur mit einem ausgefeilten Hygienekonzept stattfinden. Viermal musste dieses verändert und den jeweiligen strengeren Regelungen angepasst werden. Ein enormer Aufwand, der sich aber gelohnt hat. Der Schirmherr der DM im Breakdance, Landrat Joachim Bläse, meinte: „Das kann man so für andere Veranstaltungen in Produktion geben.“ Auch der Schirmherr der DM im Hip Hop, der Spraitbacher Bürgermeister Johannes Schurr, war sehr beruhigt: „Logisch, dass ich nicht wollte, dass Spraitbach zu einem neuen Corona-​Hotspot wird.“Ursprünglich sollten diese Meisterschaften im Mai in der Gmünder Großsporthalle steigen. Dort hätten deutlich mehr Tänzer und Zuschauer dabei sein können. Doch dann kam der Lockdown. Eine Verschiebung auf den Herbst war in der Großsporthalle nicht möglich. Daher bemühten sich Annette Scheuvens und Memi Demiri um eine andere Halle, die auch die Möglichkeit bietet, Zuschauer und Tänzer strikt zu trennen. Dies war in Spraitbach gegeben. Das Tanzzentrum KULTURwerk bedankt sich ausdrücklich bei Johannes Schurr, dass er diesem Konzept sein Vertrauen ausgesprochen hat.

