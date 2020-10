Wichtige Hilfe bei Mietrückständen

Die einen haben ihren Arbeitsplatz verloren, andere plagen familiäre oder gesundheitliche Probleme, wieder andere haben ein geregeltes Einkommen, geraten aber dennoch in finanzielle Schieflage. Auch finanzielle Nöte bedingt durch Kurzarbeit sind immer mehr spürbar. Was die Menschen eint, mit denen Joachim Gebhardt in Kontakt tritt, sind Mietrückstände.

In seinem Büro im Amt für Familie und Soziales war Joachim Gebhardt in den vergangenen Jahren eher selten anzutreffen. Zumindest vor Corona war das so. Da ging er direkt dorthin, wo seine Hilfe benötigt wurde – zu jenen Menschen, die regelmäßige Miet– oder Stromzahlungen nicht mehr leisten konnten und kurz vor dem Nichts standen. Die vergangenen Monate fand das Gespräch, das Hilfestellung bieten soll, wenn der Verlust des Wohnraums droht, während eines Spaziergangs oder auch telefonisch statt.



„Ich bin Joachim Gebhardt, Sozialarbeiter im Amt für Familie und Soziales, und ich möchte mit Ihnen über die Mietrückstände sprechen“ – es ist dieser eine Satz, der sofort Türen öffnet. Oder auch nicht. Als Berater des Beratungsangebots „WoHiN“ tätig zu sein, bedeutet zunächst einmal, Vertrauen aufzubauen. Nicht jeder will über seine persönliche Situation sprechen oder finanzielle Probleme offenbaren.





Wie Joachim Gebhardt Vertrauen aufbaut, welchen Problemen er sich annimmt und in welchen Fällen er weitervermittelt, das steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



