1:0: Joas erlöst Normannia Gmünd

Lange hat es gedauert, Ende Oktober ist es nun endlich passiert. Fußball-​Verbandsligist 1 . FC Normannia Gmünd hat das erste Mal in dieser Saison zweimal nacheinander gewonnen, sich am Mittwochabend gegen den VfL Pfullingen mit 1 : 0 ( 0 : 0 ) durchgesetzt. FCN– Trainer Zlatko Blaskic mit Galgenhumor: „Und jetzt kommt wieder die Corona-​Pause.“

Mittwoch, 28. Oktober 2020

Timo Lämmerhirt

Eines vorweg: Pfullingens Schlussmann Tim Becker avancierte im Laufe der Partie zum besten Mann des Spiels, was auch zeigte, dass die Normannia ein ordentliches Spiel machte – vor allem in der ersten Halbzeit. „Es war das erwartet schwere Spiel. Die erste Halbzeit aber kann man fast nicht besser spielen als wir, wir hatten so viele Chancen, dazu elf Eckbälle. Am Ende dann haben wir das Tor gemacht, als der VfL eigentlich am Drücker war“, fasste es Blaskic treffend zusammen. In der ersten Viertelstunde waren die Pfullinger durchaus gleichwertig auf dem Kunstrasen, den sie mehr gewohnt sind als die Normannen. Einem abgefälschten Schuss von Jermain Ibrahim, der neben das Tor flog (. Minute, folgte ein Kopfball an die Latte von Pfullingens Matthias Dünkel nach einer Ecke (.). Zum ersten Mal trat Becker dann auf den Plan, als er gegen Ibrahim im kurzen Eck parierte (.).Eine Wand namens BeckerDrei Minuten später aber zeigte sich wieder der VfL, Dünkel schob das Leder knapp am Kasten der Normannia vorbei. Dann musste Blaskic umbauen, Angelos Sanozidis war im Kunstrasen hängengeblieben, für ihn kam der wiedergenesene Patrick Lämmle (.). Normannia stürmte weiter nach vorne. Einen Schuss von Bastian Joos parierte wieder Becker stark (.), in der Folge einer Ecke dann war wieder Becker zur Stelle, der gegen den aufgerückten Daniel Stölzel klärte (.).

