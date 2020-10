Corona: Die neuen Verordnungen

Die Corona-​Lage hat sich in den vergangenen Tagen und Wochen weiter dramatisch zugespitzt. Obwohl wie in Baden-​Württemberg seit Mitte Oktober wieder strengere Regeln gelten, ist die Zahl der Neuinfektionen weiter angestiegen. Deshalb wurde am Mittwoch für viele Bereiche wieder ein Lockdwon in ganz Deutschland festgelegt. Dieser gilt ab Montag, 2 . November.

Donnerstag, 29. Oktober 2020

Heinz Strohmaier

Inzwischen liegt ganz Baden-​Württemberg bei einer-​Tage-​Inzidenz von knapp– Tendenz steigend. Vor einem Monat lag die landesweite-​Tage-​Inzidenz noch unter. Inzwischen habenStadt– und Landkreise eine-​Tage-​Inzidenz von über– auch hier werden es von Tag zu Tag mehr. Eine Übersicht über die getroffenen Maßnahmen findet man hier.

