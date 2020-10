Handball: In der Oberliga kann am Wochenende noch gespielt werden

Donnerstag, 29. Oktober 2020

Alex Vogt

Im Vorfeld wurde ein Stimmungsbild der Oberliga-​Vereine eingeholt. In den drei Landesverbänden Baden, Südbaden und Württemberg wurde am Dienstag beschlossen, den Spielbetrieb mit sofortiger Wirkung ruhen zu lassen. „Uns war es wichtig, die Meinung der Vereine zu kennen, bevor wir eine Entscheidung treffen“, sagt Johannes Kern, Vorsitzender des Landesausschuss Spieltechnik. „Der Spielbetrieb in der. Liga ist sicherlich anders zu bewerten als in den Verbänden. Wir hatten bisher auch deutlich weniger Spielabsagen in der BWOL als in den einzelnen Verbänden, obwohl wir auch in der BWOL die Regelung eingeführt hatten, dass Vereine Spiele absetzen können, wenn sie aus einem Landkreis kommen, der eine Sieben-​Tage-​Inzidenz überproEinwohner hat oder sie gegen eine Mannschaft aus einem solchen Landkreis spielen müssen.“Das Ergebnis der Umfrage, an der sich fast alle Vereine beteiligten, bestätigt diese Erfahrung. „Eine deutliche Mehrheit war dafür, den Spielbetrieb unter den bisherigen Bedingungen solange fortzuführen, bis die Politik keinen Spielbetrieb mehr zulässt“, erklärt Peter Knapp, Vorstandsvorsitzender von Handball Baden-​Württemberg und Präsident des Badischen Handball-​Verbandes.Nun hat die Politik eine Entscheidung getroffen und unterbindet den Amateur– und Breitensport ab dem. November. „Die Mehrheit der Vereine war dafür, den Spielbetrieb fortzusetzen. Daher haben wir analog der. Liga beschlossen, dass am kommenden Wochenende noch Spiele stattfinden können. Sollten Vereine nicht antreten wollen, können die Spiele weiterhin ohne Nachteile abgesetzt werden.“Ab dem. November ruht dann im ganzen Land der Trainings– und Spielbetrieb im Amateurhandball. Wann der Spielbetrieb wieder aufgenommen wird und vor allem in welchem Modus, werden die Verantwortlichen nun klären und zeitnah darüber informieren.

