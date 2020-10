Lebensmittelautomaten sind in Zeiten von Corona sehr beliebt

Fotos: nb

Lebensmittelautomaten von bäuerlichen Erzeugern erfreuen sich großer Beliebtheit. Das gilt gerade in Corona-​Zeiten. In den vergangenen Monaten war das kontaktlose Einkaufen gefragter denn je.

Donnerstag, 29. Oktober 2020

Nicole Beuther

Das Eis schmeckt richtig gut. Um zu dieser Feststellung zu gelangen, muss man erst gar nicht selber den Eisautomaten in Bressel’s Milchhäusle in Böbingen betätigen. Es reicht, sich an diesem Nachmittag – ein wohlgemerkt kühler Nachmittag – für wenige Minuten auf das Bänkchen zwischen den beiden Holzhäuschen zu setzen. Und zu beobachten. Fast im Minutentakt kommen Kunden. Zu Fuß, mit dem Fahrrad oder auch mit dem Auto. Kinder mit ihren Eltern steuern meist zielstrebig das Holzhäuschen mit dem Eisautomaten an, Jugendliche biegen mit dem Fahrrad um die Ecke und holen sich einen Milchshake, immer wieder fährt ein Auto vor, hält und fährt nach kurzer Zeit weiter – Eier, Kartoffeln oder Fleischwaren im Gepäck. Keine Frage – das Geschäft läuft. Und während die fünfjährige Lia und all die anderen Kinder fröhlich ihr Eis schlotzen, erzählt Kurt Bressel von den Anfängen. Und davon, dass er zu Beginn damit gerechnet hat, den Milchautomaten nach zwei Jahren wieder abzubauen – wegen mangelnder Nachfrage. Das Gegenteil ist nun der Fall.

